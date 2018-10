Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie gewonden na ontploffing in woning Alkmaar Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Bij een ontploffing in een woning aan de Lambert Doomerstraat in Alkmaar zijn drie mensen gewond geraakt. Een van hen is zwaargewond.

De brand werd iets na 11.00 uur gemeld. Het is niet duidelijk of er eerst iets ontplofte of dat de brand eerst begon. Inmiddels is het vuur onder controle. Het incident was in een gebouw met meerdere appartementen. Omliggende woningen worden momenteel gecontroleerd op rookschade en op koolmonoxide.