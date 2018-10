Baanwielrenners heersen op teamsprint

Team Beat met Theo Bos, Roy van den Berg en de in Santpoort geboren Matthijs Büchli werd tweede (43,306). De derde plaats was voor Groot-Brittannië (43,869).

"We gingen harder dan we dachten", zei Büchli. "We willen pieken bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn en het geeft vertrouwen om het seizoen te starten met een podiumplek."

Vorige week tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Franse Saint-Quentin-En-Yvelines, de eerste van het seizoen, waren de Nederlanders ook al de snelste bij de teamsprint. Oranje, bestaande uit het trio Van den Berg, Hoogland en Sam Ligtlee, versloeg toen in de finale Frankrijk.