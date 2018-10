Deel dit artikel:













Gewonde bij vechtpartij in centrum Amsterdam Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Bij een vechtpartij afgelopen nacht in het centrum van Amsterdam, is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand aangehouden.

De vechtpartij begon volgens getuigen rond 04.00 uur in Café Amsterdamned. Er zouden twee partijen bij betrokken zijn geweest, die de vechtpartij op straat voortzetten. De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk