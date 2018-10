Nachtelijke alcoholcontrole Amsterdam: "Mag ik niet in natura betalen?"

AMSTERDAM - Bij een alcoholcontrole op de Overtoom in Amsterdam zijn vannacht twaalf automobilisten betrapt op rijden onder invloed. Een van hen had zo veel gedronken dat hij zijn rijbewijs heeft moeten inleveren.

De politie controleerde ook op verlichting bij fietsers. 49 mensen kregen een bekeuring omdat ze zonder licht door de stad reden. Een boete kost 64 euro.

Een studente vond die boete wel heel hoog. Ze vroeg of ze ook in natura mocht betalen. "Haar vriendin proestte het uit en ze kreeg een waarschuwing voor poging omkoping ambtenaar in functie", schrijft de politie op Twitter.