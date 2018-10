Deel dit artikel:













Einde van de zomertijd: klok komende nacht een uur terug Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De zomertijd is bijna voorbij. Komende nacht gaat om 03.00 uur de klok een uur terug en dan is het wintertijd. Morgenochtend is het dan eerder licht, ‘s avonds is het vroeger donker.

De wintertijd is de standaardtijd. Die werd ingevoerd toen Nederland spoorwegen kreeg. Voordien verschilde de tijd per plaats of regio. Of het jaarlijkse ritueel van klok verzetten blijft voortbestaan, is onzeker. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Lees ook: Europese Commissie wil af van verzetten klok Op zondag 31 maart 2019 gaat de klok in de hele EU voor het laatst een uur vooruit naar zomertijd, stelt de Europese Commissie voor. Mocht een lidstaat standaard voor de zomertijd kiezen, dan gaat de klok eind oktober niet meer terug. Kiest een land permanent voor de wintertijd, dan gaat de klok daar voor de laatste keer op 27 oktober 2019 een uur achteruit.