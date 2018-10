Deel dit artikel:













Vreugde bij FC Volendam: "De weg omhoog is weer ingezet" Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

VOLENDAM - FC Volendam-trainer Hans de Koning stond verslaggever Edward Dekker te woord met pretlichtjes in de ogen na de overwinning van zijn ploeg tegen Jong Ajax. "We speelden met zoveel lef en ruimte in de rug. Ik zag de ontlading bij die gasten, dat geeft me zoveel energie."

Ook Gijs Smal genoot zichtbaar van de overwinning. De linksback komt terug van blessureleed en speelde een prima wedstrijd. "Ik was wel weer nerveus moet ik toegeven. Maar langzamerhand verdwijnen die spanningen weer en wordt het weer een normale wedstrijd." Lees ook: FC Volendam wint Noord-Hollandse derby van Jong Ajax In alle vreugde brak Hans de Koning een lans voor doelpuntenmaker Teije ten Den. "Ik vind het fantastisch hoe hij het heeft gedaan vandaag." Volgens de trainer werd er de afgelopen periode te negatief gekeken naar Ten Den als die zijn kansen niet verzilvert. "Hij geeft alles voor de ploeg. Ik kan echt pissig worden als mensen roepen dat hij gewisseld moet worden als hij één kans mist. Dat is een misrekening van het publiek naar hem." Tot slot Gijs Smal: "Jong Ajax kwam hier met een sterk team. Maar toch hebben we gewonnen. De weg omhoog is weer ingezet."