Privé-gegevens tientallen (oud-)patiënten KNO-arts op straat: 'Ongevraagd in Whatsappgroep toegevoegd'

AMSTELVEEN - (AT5) Een voormalig KNO-arts van ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft meer dan honderd (oud-)patiënten ongevraagd toegevoegd aan een Whatsapp-groepschat, in een poging deze patiënten mee te lokken naar zijn nieuwe werkgever: Acibadem International Medical Center. Hierdoor zijn meer dan honderd privé-nummers van patiënten op straat beland.

In het groepsgesprek, dat de arts midden in de nacht aanmaakte met zijn privé-nummer, vertelt hij een nieuwe werkgever te hebben. De dokter plaatst teksten als: "Hierdoor kunt u niet geopereerd/gecontroleerd worden in Ziekenhuis Amstelland. [Het] is uiteraard wel mogelijk dat u door mij geopereerd wordt in het International Medical Center Acibadem."



Ook schrijft de arts dat de wachttijden bij zijn nieuwe werkgever 'aanzienlijk korter' zijn en dat patiënten er goed aan doen om opnieuw een verwijsbrief van de huisarts te vragen.



'Solo-actie'

Het Acibadem stelt in een reactie dat het benaderen van deze patiënten een 'solo-actie' is van de KNO-arts. "Wij zijn hier vooraf niet van op de hoogte gesteld en de wijze waarop dit is gebeurd past niet binnen de richtlijnen van Acibadem."



Ziekenhuis Amstelland, oud-werkgever van de dokter, reageert geschokt. "Wij zijn verbijsterd over deze actie. Er is een grens overschreden en wij zullen juridische stappen ondernemen. Er zijn door de betreffende arts gegevens van onze patiënten meegenomen die binnen onze muren hadden moeten blijven."



Oud-patiënt is geschokt

Niet alleen de ziekenhuizen staan perplex, ook benaderde patiënten zijn geschokt. Zo vertelt een van de oud-patiënten anoniem aan AT5 al vele jaren niet meer aangesloten te zijn bij het Amstelland ziekenhuis.

"Het is een rare situatie. Ik werd midden in de nacht wakker van mijn telefoon." De oud-patiënt vindt het vreemd dat een arts hem benadert via zijn privételefoon. "Je ziet van al die mensen een Whatsapp-foto en ook de telefoonnummers. Dit kan echt niet. De arts schendt hiermee het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten."



De betreffende arts was niet bereikbaar voor commentaar.