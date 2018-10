Gemeenteraad reageert verdeeld op nieuwe functie van burgemeester bij Code Oranje

HEERHUGOWAARD - Gemeenteraadsleden van Heerhugowaard reageren verdeeld op het nieuws dat waarnemend burgemeester Bert Blase de voorman van de politieke beweging Code Oranje is geworden.

De nieuwe politieke beweging doet bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen mee. De beweging is een initiatief van Blase en bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers.

"We hebben het gisterochtend als raad nog te horen gekregen", vertelt Jasper John van CDA Heerhugowaard. "En 's avonds konden we het bij Pauw zien. Dat was wel een verrassing ja."

VVD Heerhugowaard vraagt zich af of dit wel het beste is voor de inwoners, zo vertelt fractievoorzitter Falco Hoekstra: "Ik denk dat je je als inwoner vertegenwoordigd wilt voelen. Dat je er als voorzitter van de raad ook voor alle partijen staat. Zijn keuze is om dit te doen en ik weet niet of dat de beste beslissing is."

Jasper John van de CDA twijfelt niet aan de onafhankelijkheid van de burgemeester. "Het ligt enigszins aan de rol die hij gaat innemen, maar dat heeft binnen onze partij niet tot verwarring geleid. Maar we zijn wel van: 'van wat voor invulling geeft hij hieraan?' Ik denk dat dat verder los staat van zijn burgemeesterschap hier."

De partijen willen met elkaar praten over de nieuwe functie van de burgemeester. "Ik denk dat we als politiek van Heerhugowaard goed met elkaar in gesprek moeten", vertelt Falco Hoekstra van de VVD. "Wat vinden we hiervan? Hoe ga je hiermee verder? Wat is het gevolg? Hoe kijk je hier tegenaan?"