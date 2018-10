Jong AZ ontsnapt aan verlies tegen Roda JC

ZAANSTAD - In de slotminuten van de wedstrijd tegen Roda JC heeft Jong AZ gelijkgespeeld. De Alkmaarders waren de hele wedstrijd beter, maar kwamen toch op achterstand. Leon Bergsma zorgde ervoor dat er toch een punt aan het treffen werd overgehouden.

Calvin Stengs deed vorige week een half uur mee bij de ploeg na een lang revalidatieproces, maar omdat Jong AZ op kunstgras speelt nam de trainersstaf geen risico. De jongeling bleef aan de kant.

De wedstrijd kwam erg langzaam op gang, maar de Alkmaarders pakten het initiatief om dat de rest van de eerste helft niet uit handen te geven. Topscorer Ferdy Druijf speelde dreigend en kopte na twintig minuten niet ver over na een voorzet van Leon Bergsma.

Initiatief bij Jong AZ

Eigenlijk was het gek dat de ploegen met 0-0 de kleedkamer opzochten. Jong AZ combineerde prima en zette veel mooie aanvallen op. Onder andere Vince Gino Dekker en opnieuw Ferdy Druijf hadden de beste kansen op de eerste goal, maar doelman Tom Muyters hield Roda JC in de wedstrijd.

Verrassing

Geheel tegen de verhoudingen in kwamen de Limburgers op voorsprong in de tweede helft. Vlak daarvoor waren ze voor het eerst gevaarlijk via invaller Mart Remans, maar die stond buitenspel. De tweede kans van de wedstrijd was raak: Mario Engels dribbelde langs doelman Jasper Schendelaar en kon binnenschieten.

Gelijkmaker

De Alkmaarders gingen op jacht naar de gelijkmaker en hadden daar genoeg mogelijkheden voor. Vlak voor tijd was het raak via het hoofd van Bergsma. Een hoge voorzet werd niet gepakt door Muyters, maar wel gekopt door de AZ-er: 1-1. Daarmee werd toch een punt gepakt, maar echt tevreden kan de selectie daar gezien het aantal kansen niet mee zijn.

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Church (Jacobs/46), Bergsma, Bakker, Wijndal, Hoedemakers (Kunst/81), Kaandorp (Duin/68), Koopmeiners, Druijf, Reijnders, Dekker

Opstelling Roda JC: Muyters, Dijkhuizen, Werker, Jensen, Vansteenkiste, Gnjatiç, Van Eijma, Souren, Paulissen, Simakala (Remans/46), Engels