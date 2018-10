Deel dit artikel:













Bloemist zorgt voor happy end in Zwanenburgs Halloween-drama Foto: Ellen Hudepool

ZWANENBURG - De 5-jarige Fenna uit Zwanenburg was helemaal klaar voor Halloween. Haar kostuum voor de Halloween-disco hing in de kast en de pompoen die ze bij de speeltuinvereniging had uitgehold, stond in de voortuin te pronken. Maar toen haar creatie ineens spoorloos was verdwenen, leek haar Halloween dit jaar op een domper uit te lopen.

Dat vertelt haar oma Ellen Hudepool tegen NH Nieuws. "Toen ze ook nog een kleine pompoen had uitgehold, zei ik dat ze die maar naast z'n grote broer moest zetten." Fenna vindt het een goed idee, maar eenmaal in de voortuin ontdekt ze dat de 'grote broer' spoorloos is verdwenen. Ellen besluit een 'opsporingsbericht' te schrijven en dat in een Zwanenburgse Facebook-groep te delen. "Als je kind met zo'n ding thuiskomt, is 'ie waarschijnlijk van mijn kleindochter Fenna", verwoordt ze de strekking van haar tekst. Aan reacties geen gebrek, maar de gouden tip blijft uit. "Ik denk dat het baldadige jongeren zijn geweest, die het er gewoon leuk uit vonden zien", speculeert ze over de identiteit van pompoendieven. "Zo kinderachtig." Bloemist

Tussen de reacties zit ook een bericht van bloemist Dennis, die Fenna een nieuwe pompoen aanbiedt. Fenna kan haar geluk niet op, zo schrijft haar oma bij een foto. "Fenna weer helemaal blij met een mooie, grote pompoen van Pluk 'n Bloom. Bedankt Dennis! Heel lief. Ze gaat er weer iets moois van maken." En dat is gelukt, zo blijkt uit een foto die Fenna's oma vanmiddag op Facebook zette. "Fenna is klaar voor de Halloween-disco en helemaal blij met haar pompoen." Om te voorkomen dat ook dit exemplaar Halloween niet haalt, staat haar creatie tot die tijd binnen op een kast, vertelt Ellen. "Maar daarna gaat 'ie weer naar buiten: we gokken erop dat 'ie niet weer gestolen wordt."