Dossier Fonteinkruid | Stankoverlast: “Het is geen pretje om hier lang te staan”

HUIZEN - De afgelopen twintig jaar zijn de Noord-Hollandse randmeren een stuk schoner geworden. Daardoor zijn de waterplanten flink gaan groeien. Eén plantje heeft zich wel heel hard ontwikkeld: het fonteinkruid. In de herfst sterven de oude takken af en drijven ze naar de kant, waar ze gaan rotten. En dat geeft een heel naar luchtje.

Eerder dit jaar maakte NH Nieuws een tiendelige serie over het fonteinkruid. Niet eerder was de explosie van waterplanten zo erg als dit jaar. Nu blijkt het woekerkruid niet alleen in de zomer funest voor watersporters, reddingsbrigades en jachthavens. Ook in de herfst heeft het plantje zo zijn nadelen.

Blokje om

"Elke dag wandel ik hier langs de Gooise Zomerkade bij Huizen. Maar nu loop ik liever een blokje om, want het stinkt mij te erg", zegt natuurbeheerder Frans Lubbers tegen NH Nieuws. Voor deze ene keer maakt hij de wandeling toch.

"Nadat het fonteinkruid gebloeid heeft, sterft het oude deel af en komt het los. Omdat de wind meestal uit het noordwesten komt, drijft het allemaal deze kant op en komt het allemaal hier op de kust van Huizen terecht", legt Frans uit.

Onlangs heeft hij nog foto’s gemaakt toen de gemeente met een tractor in het water probeerde de boel aan te harken bij het Huizerstrand. "Maar verderop tussen het riet blijft het gewoon liggen en hopen de dode slierten zich op. Als je daarheen loopt, dan ruik je een echt een gore lucht. Het is een onprettige zware verteringslucht. Het ruikt naar rotte eieren en het slaat meteen op je keel en neus."



Geen pretje

Eenmaal bij de steiger aangekomen, is de lucht inderdaad niet te harden, merkt de verslaggever van NH Nieuws ook. "Het is geen pretje om hier lang te staan", zegt Lubbers, die er ook snel vandoor wil.

NH Nieuws publiceerde deze zomer meerdere reportages over alle facetten van het fonteinkruid. Niet alleen gaan we dieper in op alle gevolgen van het probleem, ook de oorzaken en mogelijke oplossingen komen aan bod.

Kijk hier naar aflevering 1: De KNRM

Kijk hier naar aflevering 2: De Zeilers

Kijk hier naar aflevering 3: De Zwemmers

Kijk hier naar aflevering 4: De Windsurfers

Kijk hier naar aflevering 5: De Opruimers

Kijk hier naar aflevering 6: De Jachthavens

Kijk hier naar aflevering 7: De Brasem

Kijk hier naar aflevering 8: Rijkswaterstaat

Kijk hier naar aflevering 9: Gastvrije Randmeren

Kijk hier naar aflevering 10: De Provincie

De dronebeelden zijn gemaakt door Skillshot Aerial Cinematography.