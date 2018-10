Politie in Hilversum op zoek naar overvaller van supermarkt

HILVERSUM - Agenten zijn in de buurt van de Stephensonlaan in Hilversum op zoek naar een man die een supermarkt heeft overvallen. Vermoedelijk gaat het om de Jumbo. De politie wil dat niet bevestigen.

Bij het filiaal van de Jumbo aan de Stephensonlaan wordt de telefoon wel opgenomen. Een medewerker zegt alleen dat niemand de pers te woord kan staan.

De politiewoordvoerder kon verder niets over het incident melden. Het is niet bekend of de overvaller een wapen had.

De man naar wie wordt gezocht, is ongeveer 1.90 meter, heeft een stevig postuur, droeg een Adidasvest, bodywarmer, een Adidas trainingsbroek met een blauwe streep en zwarte steakers. Wie hem denkt te zien, wordt verzocht 112 te bellen.