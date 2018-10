Wordt Willemien voor de vijfde keer Nederlands Kampioen Garnalen Pellen?

ZANDVOORT - Eén ding is zeker: De Zandvoortse Willemien Elsman ligt vanavond vroeg in bed. "Ik moet zaterdag natuurlijk wel uitgerust zijn voor het Nederlands Kampioenschap." Ook het NK Garnalen Pellen vraagt om een topsport-discipline, zeker als je de titel voor de vijfde keer wilt winnen.

Willemien was vanmiddag nog met haar laatste 'training' bezig. Twee kilo garnalen ligt op het aanrecht. "Als de garnalen lekker dik en niet te koud zijn, dan pel ik een kilo in zeventien minuten."

Jong geleerd

Ze won ook al drie keer zilver op een WK. Het pellen leerde ze in Groningen, waar ze opgroeide. Haar vader haalde ieder weekend een zak garnalen, die vervolgens door het hele gezin werden gepeld. "Ik pelde al toen ik vijf jaar was. Mijn moeder zegt dat ik toen ook al snel kon pellen." Terwijl ze de zin uitspreekt, ontdoet ze tien garnalen van hun harde schild. "Kijk, ik zal je laten zien wat de beste techniek is. De meeste mensen gaan eraan draaien, dat moet je dus niet doen. Rustig het staartje eraf trekken, dan rustig in de kop knijpen en dan gaat ie zo 'hup' eraf."

Zonder saus

Willemien en haar man eten zelf ook geregeld garnalen. "Natuurlijk, maar dan zonder sausjes, want dat is zonde van de lekkere zilte smaak." Garnalen die in de winkel zijn gepeld, vindt ze vaak niet lekker. Ze pelt ze liever zelf.

Het Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen is morgen bij strandtent Thalassa in Zandvoort. De eerste wedstrijden beginnen om 16.00 uur.