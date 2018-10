Haarlemmermeer voert fleurige strijd tegen afval-aso's

HOOFDDORP - In de strijd tegen bewoners die hun afval niet in ondergrondse vuilcontainers gooien, maar het ernaast zetten, heeft de gemeente Haarlemmermeer op meerdere plekken kunstgras met nepbloemen rond de containers gelegd.

Volgens de gemeente is het 'één van de grote ergernissen' onder inwoners: aso's die hun afval niet in de container gooien, maar ernaast zetten. Zoals in veel andere gemeenten is het zogeheten 'bijplaatsen' ook in Haarlemmermeer schering en inslag. "Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om afval, als je er dan toch mee loopt, ook écht in de container te gooien", schrijft de gemeente in een persbericht.

Naar 'goed voorbeeld' van de gemeente Rotterdam heeft Haarlemmermeer daarom op zes locaties in de gemeente 'fleurige, duurzame matten met kunstbloemen van 100 procent gerecycled kunststof' rond containers gelegd. De 'opgefleurde' ondergrondse containers staan in Hoofddorp, Lijnden, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep, en zijn gekozen omdat daar het vaakst afval naast wordt gezet.

Extra rondes rijden

De kunstmatige bloemenperkjes zijn 'een volgende stap' in het stimuleren van bewoners hun afval op de gewenste manier weg te gooien. Eerder probeerde de gemeente de straten al schoon te houden door bewoners voor te lichten en vuilnisauto's extra rondes te laten rijden om afval dat naast de bakken is gezet zo snel mogelijk aan het oog te onttrekken.

Of dankzij de bloemetjestapijten een einde komt aan het asociale gedrag van sommige inwoners, valt nog te bezien. Toch heeft de gemeente er met de Rotterdamse resultaten in het achterhoofd veel vertrouwen in. Sinds de maatregel in de Maasstad is doorgevoerd, wordt er bij containers tachtig procent minder afval naast de containers gezet. "Tijd om in Haarlemmermeer ook te testen of een groene en frisse omgeving helpt om de wijk schoner te houden."

Bekijk hieronder waar de 'fleurige' afvalcontainers staan:



- Hoofddorp: Antje Breijerstraat

- Hoofddorp: De Muy

- Hoofddorp: Fanny Blankers-Koenlaan

- Nieuw-Vennep: Nierop

- Lijnden: Raasdorperweg/Nieuwerkerkerstraat

- Badhoevedorp: Zeemanlaan