Russisch avontuur voor handballers Volendam

VOLENDAM - Het Europese handbalavontuur van KRAS/Volendam begint met een Russische tegenstander. Komende maand strijden de Volendammers tegen Dynamo-Victor in de EHF Challenge Cup. Algemeen Manager Joost Ooms kijkt uit naar de trip, al is het een hele organisatie voor de club.

Het is de tweede keer dat de Volendammers aantreden in de Challenge Cup, het derde niveau op Europees gebied. De selectie van Peter Portengen eindigde vorig seizoen niet hoog genoeg om aanspraak te maken op een ticket voor de Champions League (hoogste divisie) of de EHF Cup (tweede divisie).

Op zaterdag 17 november speelt KRAS/Volendam in eigen huis tegen de Russen. Op zaterdag 24 november is de return in Budennovsk. Dat er een Russisch avontuur aankomt, is al even bekend bij de club. Toch werd de tegenstander niet gelijk bekendgemaakt.

Onderhandelen

Algemeen Manager Joost Ooms legt uit: "Dat komt omdat we hebben onderhandeld met Dynamo-Victor over verschillende zaken. Het was bijvoorbeeld mogelijk om twee keer in Volendam te spelen. De communicatie was ook lastig, ook vanwege de taal."

Daarnaast zijn er een paar zorgen bij de club, onder andere door de locatie van de speelstad. De Oekraïense Krim is bijvoorbeeld dichtbij. "Zelf vind ik het fantastisch, maar niet iedereen is er blij mee."

Veel werk

KRAS/Volendam reist met 21 man naar Rusland. "Dat is een flinke organisatie. Denk aan visa en dergelijke. We hebben tot nu toe veel Europese trips gemaakt, maar deze reis is de lastigste die ik ooit geregeld heb. Het is verschrikkelijk veel werk."