Taxibusje brandt uit bij vesting van Naarden

NAARDEN - Een taxibusje is vanmiddag bij de vesting van Naarden in brand gevlogen en uitgebrand.

De taxichauffeur reed rond 16.15 uur over de Amsterdamsestraatweg toen er plotseling rook onder z'n motorkap vandaan kwam. Hij zette zijn voertuig stil en alarmeerde de hulpdiensten.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het busje. Hoewel de vlammenzee snel onder controle was, kon de brandweer niet voorkomen dat het busje total loss raakte.

Of er op het moment van het uitbreken van de brand behalve de chauffeur ook passagiers in het busje zaten, is niet bekend. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch defect aan de auto.