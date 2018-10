Zaanse Jessica (23) wil naar de jongerenraad van de VN

ZAANDAM - De 23-jarige Jessica Effah uit Zaandam voert campagne voor een plek bij de jongerenraad van de Verenigde Naties. Ze wil dolgraag naar New York om daar Nederland voor twee jaar te vertegenwoordigen op het gebied van mensenrechten en veiligheid. Ze zit al in de finale van de strijd om een plaats.

Volgende week zaterdag 5 november op de Internationale Dag van de Mensenrechten valt de beslissing.

"Ik vind het heel belangrijk dat er meer jonge mensen weten wat er gaande is in de wereld en dat ze mogen zeggen wat ze ervan vinden", vertelt Jessica tijdens het flyeren in het centrum van Zaandam.



Tot 29 jaar stemmen

Ze probeert de Zaanse jeugd ervan te overtuigen op haar te stemmen. Alleen jongeren tot 29 jaar mogen online hun stem uitbrengen.



Een jongeman wil graag van Jessica weten waar ze voor staat: "Ik sta voor het recht van iedereen om gehoord te worden", zegt ze. De meesten luisteren geduldig naar Jessica's verhaal. Ze beloven op haar te stemmen.



Eigen achtergrond

Jessica's eigen achtergrond speelt een rol bij haar motivatie om VN-jongerenvertegenwoordige te worden. "Mijn moeder komt uit Krommenie en mijn vader uit Nigeria. Ze hebben elkaar tijdens het uitgaansleven ontmoet. Mijn boodschap is: waar je ouders vandaan komen - en of ze heel rijk zijn of juist niet - zegt niets over wat jij kan en wat jij toe te voegen hebt aan de maatschappij."

Vanaf maandag de 29ste kan er gestemd worden op stem.njr.nl/jessica.