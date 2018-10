Groep muzikanten terug van felicitatiereis naar Tsjechië: "Eén woord: Geweldig"

IJMOND - Een groep Wijk aan Zeese en Haarlemse muzikanten is terug van een felicitatiereis naar Tsjechië. "Een ontzettend bijzonder avontuur", vertelt gitarist en mede-organisator Serge Héman. "Het land bestaat honderd jaar, dus stapten we op initiatief van Bert Kisjes de bus in om ze daar te feliciteren."

De warme banden tussen Wijk aan Zee en Tsjechië gaan terug naar de jaren negentig. Zowel het kustdorp als het Tsjechische dorp Bystre waren eens Culturele Dorpen van Europa. Bert Kisjes - die zelf achterbleef omdat hij herstelt van een operatie - vond het jubileum een bijzondere felicitatie waard, vertelt Héman.

"Dus zijn we met een bont gezelschap aan muzikanten afgereisd. En we hebben de boel echt op z'n kop gezet. Een mix van viool, gitaar, piano tot aan het Haarlemse straatorkest schalden door de straten. Uniek, en het werd bijzonder gewaardeerd door de mensen daar."

In Bystre werd het gezelschap ontvangen door de burgemeester. In Praag nam de Nederlandse ambassadeur de felicitaties voor het land in ontvangst. "In één woord: geweldig", vertelt violiste Sjanneke van Herpen. "Ik heb daar nog gewoond, op school gezeten en een beeld gemaakt. Dus als er dan een felicitatiereis wordt georganiseerd, en je speelt ook nog muziek, dan ben ik de eerste die daar ja op zegt", aldus de Wijk aan Zeese.



Verrast

Ook de Tsjechen konden het bezoek erg waarderen, zegt ze. "In Bystre zijn ze natuurlijk wel gekke dingen van Wijk aan Zee gewend, maar in Praag waren de mensen ontzettend verrast. Dan zeiden ze: Dat jullie dit weten? En dat je daarvoor naar ons land komt", aldus Van Herpen.

Voor Héman blijft het avontuur hem nog wel even bij. "Dit, de concerten en het bezoek, was onvergetelijk. Met zo'n mix aan muzikanten: dat is volgens mij ook niet eerder vertoond."