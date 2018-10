Retourtje ziekenhuis voor medewerksters Purmerends reisbureau vanwege koolmonoxide

PURMEREND - Twee medewerksters van een reisbureau in Purmerend hebben vanmiddag een lichte koolstofmonoxidevergiftiging opgelopen. Ze zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, al was het lachen hen nog niet vergaan.

Een manager van het TUI-reisbureau aan de Kaasmarkt sloeg alarm toen twee medewerksters zich niet lekker bleken te voelen. "Een van de medewerkster werd onwel", laat een woordvoerder van het reisbureau weten. "En een ander voelde zich ook niet goed."

De brandweer zette de Kaasmarkt af en verrichtte metingen in het pand. Het vermoeden dat het om koolstofmonoxide ging, bleek juist. Ambulancepersoneel ving de onwel geworden medewerksters op in de ambulance, waar er - bijgekomen van de ergste schrik - weer een lach vanaf kon. Met de vrouwen gaat het goed, bevestigt de woordvoerder.

Cv-ketel

De vrijgekomen koolstofmonoxide bleek het gevolg van een defect aan de cv-ketel.

Nadat het pand voldoende was gelucht, is de ketel door een monteur gerepareerd. "De winkel blijft gesloten tot we absolute zekerheid hebben dat het er veilig is voor medewerkers en klanten", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. "Maar we verwachten dat de winkel morgen weer open kan."