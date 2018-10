Deel dit artikel:













Hoe een Amstelveens kinderdagverblijf een stint-stelende oplichter in de val lokte Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - De stints van KindZijn staan nog in de schuur van het Amstelveense kinderdagverblijf, veilig achter slot en grendel. Toch had het weinig gescheeld of een oplichter had de voertuigen afgelopen week achterovergedrukt.

"Dinsdagmiddag kwam er iemand langs om mede te delen dat de stints gekeurd zouden worden en dat er naar de veiligheid zou worden gekeken", vertelt eigenaresse Sandra Rits. "Hij zou dan woensdag de stints komen ophalen." Lees ook: Bende probeert Stints te stelen met neppe terugroepactie Na het stintdrama in Oss klinkt het als een geloofwaardig verhaal dat de stints gecontroleerd moeten worden. Toch vertrouwde Sandra's vader Simon, mede-eigenaar van het kinderdagverblijf, de boel niet. Hij belde met de fabrikant van de stint die liet weten dat er inderdaad niets van het verhaal klopt. "Toen wisten we dat we met iemand te maken hadden die de stints wilde jatten", aldus Simon, die daarna met de politie heeft overlegd wat hij in deze situatie het best kon doen. Actie

Zoals 'afgesproken' kwam de oplichter woensdag inderdaad langs, maar wat hij op dat moment nog niet wist, was dat hij al lang en breed door de mand was gevallen. Terwijl hij de stints in een vrachtwagen zette, kwam de politie in actie en pakte de man op. Sandra is blij dat ze er op tijd bij waren, maar vindt het een misselijke actie van de oplichter. "Ja, eerst gebeurt er een tragisch ongeval en dan moet er van alles gebeuren rondom de stints. En dan zijn er gewoon mensen die op deze manier misbruik maken van de situatie!"