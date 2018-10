Deel dit artikel:













Startups in de Metropool: Aiir Innovations Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: Aiir Innovations.

Wat ooit begon als een studieproject van vijf studenten, is uitgegroeid tot een startup die samenwerkt met KLM. Aiir Innovations helpt monteurs door middel van kunstmatige intelligentie bij de inspectie van vliegtuigmotoren. Bart Vredebregt, één van de medeoprichters van het bedrijf, benadrukt dat dergelijke systemen vooral in dienst moeten staan van de mens en de mens niet volledig moeten vervangen. Bovendien: "Kunstmatige intelligentie is heel goed in het uitvoeren van enkele taken, zoals de inspectie die wij doen met Aiir Innovations. Maar waar het voor mensen bijvoorbeeld heel makkelijk is om het vuilnis buiten te zetten, is dat voor kunstmatige intelligentie extreem moeilijk."