Leenauto slaat over de kop en ramt bushokje in Laren

LAREN - Een geluk bij een ongeluk voor een automobilist in Laren: hij sloeg met een leenauto over de kop en ramde een abri, maar raakte slechts lichtgewond.

De bestelauto sloeg rond 14.45 uur op de Naarderstraat over de kop. Het voertuig gleed ondersteboven door en kwam tegen een bushokje tot stilstand. Voor zover bekend stonden daar op het moment van het ongeluk geen mensen, maar door de klap gingen enkele ruiten van de abri aan diggelen.

Behalve de politie en een ambulance werd ook de brandweer opgeroepen. Het is niet bekend of de auto in brand is gevlogen, maar er is wel geblust, zo blijkt uit het bluspoeder rond de auto. Volgens getuigen liep de automobilist slechts licht letsel op en kon hij na behandeling door ambulancepersoneel naar huis.

Hilversums autobedrijf

De gecrashte bestelauto is een leenauto van een Hilversums autobedrijf. Of de auto op het moment van het ongeluk werd bestuurd door een klant of een medewerker van het bedrijf is niet bekend.