Schiphol laat grote droom van doodzieke vliegtuigliefhebber uitkomen: "Onvergetelijk"

SCHIPHOL - Afgelopen zomer werd de grootste droom van Robert Orman uit Amstelveen werkelijkheid: een Airbus A380, het grootste passagierstoestel ter wereld, in het echt zien. Robert was op dat moment erg ziek. "Dit geeft je energie, vrolijkheid, blijheid. Ik vergeet even m'n zorgen van de dag", zei hij toen hij het toestel zag.

"Ik heb Schiphol benaderd omdat er een kans bestaat dat hij het nooit zou meemaken, dus ik dacht: Ik moet het gewoon proberen waar te maken", zegt zijn vrouw Veroesja Orman in een video die Schiphol maakte van het bezoek aan het toestel. Het stel is op dat moment zeventien jaar samen en volgens haar heeft Robert het altijd over vliegtuigen.

"Jaren geleden heb ik op Schiphol gewerkt. Negen van de tien keer dat ik moest werken, zat ik daarna nog uren op Schiphol en bij de vliegtuigen te kijken", vertelt hij.

Vorig jaar werd er kanker bij Robert gevonden. Hij kreeg chemotherapie en werd geopereerd. "Kort geleden is ontdekt dat het toch weer terug is", zegt hij geëmotioneerd in de video. "Ik krijg nu een behandeling en de kans van slagen is twintig procent. Daar hoop ik op."

Sprakeloos

Deze zomer kwam zijn grote droom uit: een A380 in het echt zien. "Sprakeloos. Echt geweldig." Ook zijn vrouw was in de wolken. "Het maakt me gewoon gelukkig om hem blij te zien. Zeker nu in deze moeilijke tijd."

Net op het moment dat Robert denkt dat de verrassing niet groter kan, hoort hij dat hij ook aan boord mag van het toestel. "Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Het is een droom die is uitgekomen. Onvergetelijk", zegt hij aan het eind van de dag.

De video die Schiphol maakte van het bezoek van Robert en zijn vrouw Veroesja werd vandaag geplaatst op Facebook. De beelden werden online gezet ter nagedachtenis aan de Amstelvener. Robert overleed op 14 september.