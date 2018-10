Deel dit artikel:













Monnikenwerk aan zandmandala in Haarlems Boeddhistisch Centrum Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - Vier dagen lang duurt het voordat de zandmandala in het Boeddhistisch Centrum Haarlem af is. Sommige toeschouwers zitten er elke dag. "Uren achter elkaar en dan in die houding met gebogen voorlijf", verzucht Koosje van der Kolk. "Met mijn rug zou ik het niet kunnen."

Geschreven door Geja Sikma

De vier Tibetaanse monniken zijn op sponsortocht door Europa. Met donaties van toeschouwers van hun kunstwerk financieren ze een studiecentrum in India. Voor de belangstellenden is het een lesje in concentratie en finesse. Koosje van der Kolk wil het hele proces meemaken. "Je ziet je eigen potentieel. Want ieder wezen zegt Boeddha, heeft het potentieel om zich zo te ontwikkelen." Vernietigd

Zondagmiddag is de zandmandala af, waarna het met een ritueel direct weer wordt vernietigd. "Daarin zit een essentiële boodschap van Boeddha: de vergankelijkheid van alles."