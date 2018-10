Lijnbus Connexxion botst op bestelbus: kleine kettingbotsing in Huizen

HUIZEN - Een lijnbus van Connexxion is vanmiddag in Huizen achterop een bestelbus gebotst. Door de klap schoot de bestelbus naar voren en botste op een auto, die op zijn beurt tegen de auto ervoor aankwam.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de Nieuwe Bussumerweg, bevestigt een politiewoordvoerder. Volgens een getuige heeft één automobiliste zich in de ambulance laten behandelen, maar hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis. De andere betrokkenen hebben het ongeluk zonder kleerscheuren doorstaan.

Twee voertuigen moeten worden afgesleept, zo meldt de politiewoordvoerder. Ze kan niet zeggen of het om welke voertuigen het gaat, maar gezien de schade aan de voorruit lijkt het aannemelijk dat het om de Connexxion-bus gaat. Een woordvoerder van Connexxion bevestigt dat er een vervangende bus wordt geregeld.

Passagiers

Het exacte aantal is onbekend, maar op het moment van de botsing zaten er enkele passagiers in bus 100. Zij zijn allemaal ongedeerd, aldus de woordvoerder. Zij worden met de vervangende bus naar de eindbestemming gebracht. Vanaf 16.15 uur rijden de bussen weer volgens de dienstregeling.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de Connexxion-woordvoerder laat weten dat de buschauffeur niet op tijd kon remmen voor de remmende bestelbus voor hem. De weg is tijdelijk afgesloten, laat de politie weten.