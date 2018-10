Winkelcentrum Maxis in Muiden heeft nieuwe eigenaar

MUIDEN - Vastgoedinvesteerder Angelo Gordon heeft samen met Cairn Real Estate winkelcentrum Maxis bij Muiden gekocht. Wat zij betaald hebben voor het vastgoed is een publiek geheim

Door de bouw van nieuwe woningen in Bloemendalerpolder bij Weesp en op het terrein van de voormalige Kruitfabriek in Muiden, verwachten de nieuwe eigenaren in de toekomst meer bezoekers voor de Maxis. Bovendien is het winkelcentrum met gratis parkeerruimte en een directe ligging aan de A1, goed bereikbaar.

Leegstand

Volgens Marcel Hertig van Angelo Gordon, is de Maxis 'undermanaged' waardoor het niet optimaal functioneert. De nieuwe eigenaren zien mogelijkheden om samen met de bestaande huurders een nieuwe impuls aan het winkelcentrum te geven. Dat moet leiden tot nieuwe huurders waarmee een eind moet komen aan de huidige leegstand.

NUON-weg

Sinds het faillissement van Halfords staan enkele winkelunits al geruime tijd leeg. Het afsluiten van de NUON-weg, enkele jaren geleden, maakt het winkelcentrum minder goed bereikbaar voor de inwoners van IJburg. Nu de gemeente Diemen mee wil werken aan heropening van de weg ziet de toekomst er weer beter uit.