Veel Noord-Hollandse inbreng in WK-selectie hockeymannen

UTRECHT - Bondscoach Max Caldas heeft de Nederlandse selectie voor het WK in India bekend gemaakt. In de 18-koppige selectie, die op 23 november op het vliegtuig stapt, zitten drie spelers van Amsterdam en drie spelers van Bloemendaal.

Namens Amsterdam zijn Billy Bakker, Mirco Pruyser en Valentin Verga geselecteerd, terwijl de vertegenwoordiging van Bloemendaal komt van Thierry Brinkman, Glenn Schuurman en Floris Wortelboer. Jorrit Croon, eveneens speler van Bloemendaal, is reservespeler.

De overige spelers die door bondscoach Caldas zijn opgeroepen zijn Seve van Ass, Sander Baart, Lars Balk, Pirmin Blaak, Thijs van Dam, Jonas de Geus, Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman, Sam van der Ven, Bob de Voogd, Mink van der Weerden en Sander de Wijn.

Concurrentie

"We zijn topsporters en gaan naar India om het WK te winnen", stelt Caldas duidelijke doelen. "Maar we realiseren ons dat wij niet het enige land zijn dat die doelstelling heeft. De concurrentie is enorm groot, het zit dicht bij elkaar. Wij willen daarom dit WK op alle fronten beter zijn dan we ooit zijn geweest, zowel technisch en tactisch als fysiek en mentaal. Als we dat kunnen brengen, doen we mee om de titel. Daar ben ik van overtuigd."

Het wereldkampioenschap begint op 28 november. Nederland neemt het in poule D op tegen Maleisië, Duitsland en Pakistan.