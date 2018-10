Erik ten Hag ziet Klassieker als Champions League-duel

AMSTERDAM - Na de overwinning van Ajax afgelopen dinsdag tegen staat er komende zondag opnieuw een Champions League-wedstrijd op het programma voor de Amsterdammers. Althans, zo benadert trainer Erik ten Hag de Klassieker, die komend weekend op het programma staat.

"Na Benfica moeten we weer verder en we zijn alleen maar blij met een tegenstander als Feyenoord", zegt Ten Hag op de persconferentie over het altijd beladen duel tussen de Amsterdamse en de Rotterdamse club. "Dat prikkelt. Het is een tegenstander die energie oproept. Dit kan je ook zien als een Champions League-wedstrijd. Feyenoord heeft een prima selectie, prima spelers. Ze staan maar twee punten achter ons, dus ze doen het goed."

Bij een overwinning vergroot Ajax de voorsprong op de ploeg van Giovanni van Bronckhorst naar vijf punten. Wint Feyenoord, dan gaan zij Ajax voorbij. Wat Ten Hag verwacht van het duel? "Een rivalenstrijd. Het wordt zeker niet makkelijk. Wedstrijden met veel passie en strijd zijn vaak moeilijke wedstrijden. Zij geloven in hun eigen kracht, maar dat doen wij ook", aldus de oefenmeester.

De wedstrijd in de Johan Cruyff ArenA begint zondag om 14.30 uur.