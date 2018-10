Velsertunnel gedeeltelijk dicht na ongeluk met vrachtwagen

BEVERWIJK - De Velsertunnel is vanmiddag gedeeltelijk dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht.

Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via de Wijkertunnel. Het is niet bekend hoe lang de weg nog dicht blijft. Ook is de toedracht van het ongeluk onbekend.

Door het ongeluk loopt het ook vast op de N208 van Haarlem naar Velsen. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van 10 minuten. Ook op de A22 loopt het hierdoor een beetje vast.