Van den Brom: "Ik hoop dat Louis van Gaal komt"

ALKMAAR - Drie wedstrijden op rij heeft AZ niet gewonnen. De ploeg van John van den Brom heeft zondag dus wat goed te maken. In het eigen AFAS Stadion komt sc Heerenveen op bezoek. "Een overwinning is het enige medicijn."

"Je moet ook niet overdrijven, het is niet zo dat we hier de hele week chagrijnig rondlopen. Er wordt hard gewerkt aan de punten die tegen Utrecht goed en minder goed gingen", vertelt Van den Brom over hoe de sfeer op dit moment is in zijn selectie.

"Bijzondere spelers"

Tegenstander van dit weekend, Heerenveen, staat na negen speelrondes op de twaalfde plek. Afgelopen weekend verloor de ploeg van Jan Olde Riekerink met 4-0 van Ajax. "Ik vind dat ze te laag staan. Heerenveen is een mooie club en een club die altijd bijzondere spelers in hun selectie heeft. Arbër Zeneli is natuurlijk altijd iemand die opvalt en met Sam Lammers hebben ze een jonge, talentvolle spits. Een elftal dat gewaagd is aan ons."

Clubreünie

AZ speelt zondag tegen de Friezen in 'retro-shirts'. De namen van de spelers staan voorop het shirt in plaats van achterop. Net zoals dat gebeurde in de jaren zeventig. Reden is dat de wedstrijd van dit weekend in het teken staat van de jaarlijkse clubreünie. Veel oud-spelers en trainers zullen de wedstrijd in het AFAS Stadion bijwonen. Van den Brom: "Ik hoop dat Louis van Gaal er is. Ik heb hem zelf als trainer gehad."

Stengs

In de selectie voor zondag zitten verder geen verrassende namen. Ook Calvin Stengs is nog niet van de partij. De net herstelde aanvaller speelde vorig weekend een uur mee met Jong AZ, maar zondag komt nog te vroeg. "Hij is wel medisch fit, maar we moeten er voor zorgen dat hij binnenkort wedstrijdfit wordt." Verder heeft de Alkmaarse oefenmeester op de lang geblesseerde spelers na een fitte selectie.

Het duel tegen Friezen begint om 16.45 uur en is live te volgen via deze site en de pagina NH Sport op Facebook. Voor de volledige voorbeschouwing en een bijzondere historische wedstrijd klik je op de video's.