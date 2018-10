Onderzoeksteam ziet dossier Dascha in: "We kunnen onze eigen tijdlijn invullen"

HILVERSUM - Het Team Dascha Onderzoek (TDO) en René Graafsma hebben het complete papieren dossier over de omgekomen Dascha (16) gelezen. Dat laat het team weten op Facebook.

René Graafsma strijdt al lange tijd voor de waarheid over de dood van zijn 16-jarige dochter. Dascha werd geraakt door een trein na een avond stappen in Hilversum in november 2015. Haar vader twijfelt aan de conclusie van het OM dat het om zelfmoord zou gaan en startte eigenhandig een onderzoeksteam (TDO) om meer inzicht te krijgen in de laatste uren van het leven van zijn dochter.

Vorige maand startte Graafsma een petitie om camerabeelden en het dossier in handen te krijgen. Als protestactie bivakkeerde hij meerdere dagen en nachten op het politiebureau in Hilversum. Het OM weigerde de laatste jaren namelijk om het dossier en de beelden ter inzage mee te geven.

"Eigen tijdlijn invullen"

Na onderhandelingen ging het OM toch akkoord: Graafsma en het onderzoeksteam mochten de beelden bekijken en het dossier inzien. Wel mocht het team de beelden en het dossier nog steeds niet meenemen.

Graafsma en TDO hebben het volledige dossier nu dus gelezen. Over de inhoud mogen ze geen mededelingen doen. "Wel kunnen wij door middel van de gelezen informatie onze eigen tijdlijn verder invullen", aldus het TDO.

Anonieme kaart

Eerder deze maand was er ook een ontwikkeling in de zaak Dascha. René Graafsma ontving toen een anonieme kaart van iemand die zegt Dascha op de avond van haar overlijden te hebben gezien in het gezelschap van bepaalde personen.

Bekijk hier de oproep die hij deed aan de anonieme kaartschrijver: