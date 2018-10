Deel dit artikel:













Politie beukt deur in van onwel geworden bejaarde vrouw Foto: Politie Alkmaar

ALKMAAR - De politie in Alkmaar heeft een vrouw uit haar woning gered die onwel was geworden door een woning open te breken. De vrouw was niet meer in staat op eigen houtje de voordeur te openen voor de hulpdiensten.

Agenten gebruikten bij het openbreken 'de bonk'. Hiermee wordt, met het nodige geweldig, een deur opengebeukt. Ambulancepersoneel heeft zich vervolgens over de vrouw ontfermd. Het is niet bekend waardoor de vrouw onwel werd. De politie heeft voordat ze vertrokken nog wel even de gemaakte schade aan de voordeur gemeld bij de woningbouwvereniging.