Nieuwe startup brengt designpanelen op de markt

NOORD-HOLLAND - Dat zonnepanelen veel voordelen hebben, is inmiddels wel bekend. Maar zijn ze ook mooi? Aan die twijfel wil Solar Visuals een einde maken. De nieuwe startup richt zich op zogenoemde designpanelen die er mooi uitzien en tegelijkertijd moeten zorgen voor maximale energieopwekking.

Dat moet gebeuren met de toepassing van nieuw gevelmateriaal met geïntegreerde zonnecellen. Daarbij maakt de startup gebruik van 'full colour print', waardoor de pannelen in verschillende kleuren en prints zijn op te leveren.

Solar Visuals is een spin-off van TNO, UNSense en TS Visuals. Eddy Zwier van TNO: "De oprichting van Solar Visuals is een mooi voorbeeld hoe we samen met bedrijven een innovatief nieuw product naar de markt brengen vanuit een toegepast onderzoek." Dergelijke constructies zorgen volgens TNO bovendien voor meer werkgelegenheid.