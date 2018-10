Grote en emotionele verhuizing MC Slotervaart in volle gang

AMSTERDAM - (AT5) Na het faillissement van gisteren is vandaag de dag waarop alle klinische patiënten uit het MC Slotervaart worden gehaald. Zij moeten voor 15.00 uur uit het ziekenhuis zijn.

Klinische patiënten zijn de mensen die in de ziekenhuisbedden liggen. Zij worden allemaal overgeplaatst naar ziekenhuizen in de regio. Het Amstelland in Amstelveen, Amsterdam UMC, OLVG, Antoni van Leeuwenhoek, Het BovenIJ en Zaans Medisch Centrum in Zaandam hebben samen met het MC Slotervaart en zorgverzekeraars besloten de patiënten over te nemen.

Op dit moment worden er patiënten die in het ziekenhuis liggen opgehaald door familie en vrienden. Veel mensen zijn ook al weg, wat voor lege bedden in het ziekenhuis zorgt. Medewerkers zijn aanwezig om afscheid te nemen van patiënten. Dat gebeurt vaak met een knuffel om elkaar te ondersteunen. Ook de winkel in het ziekenhuis wordt leeggehaald.

Het MC Slotervaart is gisteren failliet verklaard. Dat het ziekenhuis in zwaar weer zat, was al langer bekend. Zo vroeg het ziekenhuis afgelopen dinsdag al uitstel van betaling aan. In veel gevallen betekent dat dat een faillissement onafwendbaar is.

De spoedeisende hulp werd naar aanleiding van de problemen bij het ziekenhuis al gesloten. Ook kregen patiënten te horen dat ze misschien al op zoek moeten gaan naar een ander ziekenhuis. "De onzekerheid vind ik slopend, want ik zit in een proces van kanker en kan dit er eigenlijk niet bij hebben", liet een patiënt weten.

Financiële problemen

Het ziekenhuis zou in de financiële problemen zijn gekomen 'door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte'. Verzekeraars gaven daarop aan geen vertrouwen meer te hebben in een gezonde financiële toekomst.

Ze draaiden daarom de geldkraan dicht. "We hebben gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid naar al onze verzekerden en toezichthouders om zorgvuldig met premiegeld om te gaan", reageerde Zilveren Kruis. "Gebruik van premiegelden om financiële verliezen van een zorgaanbieder te compenseren past hier niet bij", vervolgde de verzekeraar.