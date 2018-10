Deel dit artikel:













Ajax mist Eiting in Klassieker tegen Feyenoord Foto: Pro Shots/Joep Leenen

AMSTERDAM - Carel Eiting doet zondag niet mee met Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord. De twintigjarige middenvelder heeft te veel last van een enkelblessure en is daarom niet inzetbaar tegen de nummer drie van de eredivisie.

Dat meldt Ajax vrijdagochtend via de officiële kanalen. Eiting ontbrak vandaag door zijn blessure op het trainingsveld en is niet optijd fit om minuten te maken tegen de Rotterdammers. Eerder had Eiting al last van een knieblessure, waardoor hij de interlandperiode bij Jong Oranje niet kon afmaken. De Klassieker in de Johan Cruyff ArenA begint zondag om 14.30 uur.