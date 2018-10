Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NH Sport op vrijdag: Noord-Hollandse derby, lastige pot Telstar Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Het is weer vrijdag en dus is het aftellen geblazen tot 20.00 uur. Op dat tijdstip gaat de bal rollen bij de Noord-Hollandse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. In Volendam staat een ware Noord-Hollandse derby op het programma. De ploeg van Hans de Koning neemt het op tegen Jong Ajax. Telstar gaat in Rotterdam proberen om Sparta de periodetitel te ontnemen.

FC Volendam is nog altijd ongeslagen sinds de komst van Hans de Koning. Het Andere Oranje verloor al vier duels op rij niet en gaat ook tegen nummer acht Jong Ajax voor de winst. Dat moeten zij mogelijk doen zonder aanvoerder Kevin Visser en rechtsachter Robin Schouten. Zij kampen met lichte pijntjes. Nick Doodeman (hersteld van enkel) en Marco Tol (terug van schorsing) zijn wel inzetbaar. Jong Ajax

Voor tegenstander Jong Ajax verloopt het seizoen voorlopig wisselvallig. De ploeg van Michael Reiziger won pas één uitduel (0-1 bij Jong AZ) en staat na vijf overwinningen en vier nederlagen als achtste op de ranglijst. Daar staat tegenover dat Jong Ajax al zeven duels op rij niet verloor van de Volendammers. Of het de ploeg van Hans de Koning dit keer wel lukt om de Ajacieden te verslaan, hoor je vanaf 20.00 uur van commentator Edward Dekker en zijn analist Maurice Buys bij NH Sport. Sparta - Telstar

Telstar gaat een lastige avond tegemoet. De ploeg van trainer Mike Snoei speelt een uitwedstrijd bij nummer twee Sparta Rotterdam. De club uit Spangen zal vanavond alles op alles zetten, want bij winst zijn zij verzekerd van de periodetitel en dus een plaats in de play-offs voor promotie. Voor Telstar dus de taak om daar een stokje voor te steken. De Velsenaren zullen zich willen revancheren voor de nederlaag van vorige week tegen NEC (0-3). Bij een overwinning neemt de ploeg van Snoei afstand van de onderste regionen en komt het linkerrijtje in zicht. Een nederlaag kan juist betekenen dat de onderste ploegen een stukje dichterbij komen. Commentator Thomas Brood zit vanavond in Het Kasteel om verslag te doen van dit beladen duel. NH Sport

Alles over deze wedstrijden is vanavond vanaf 19.00 uur te horen via NH Sport op NH Radio. De duels beginnen om 20.00 uur. Ook houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Jong AZ - Roda JC.