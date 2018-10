Deel dit artikel:













Gedoe om Zaans Monetjaar, voorzitter stapt uit protest op Foto: ANP Foto / Valery Kuipers

ZAANDAM - Er is commotie ontstaan over het Monetjaar in Zaandam. De gemeente Zaanstad richt zich daarvoor niet meer op 2021, maar op 2024. De Stichting Monet in Zaandam, initiatiefnemer van het Monetjaar 2021, is verbolgen over dat besluit. Voorzitter Gert Schouten is uit protest opgestapt.

De stichting wil de viering in 2021 doen, precies 150 jaar nadat de beroemde schilder Claude Monet Zaandam bezocht. Lees ook: Duur werk Monet eindelijk terug in Zaandam De gemeente heeft echter besloten het Monetjaar te koppelen aan de vijftigste verjaardag van de gemeente Zaanstad in 2024. Dat zou een reëler tijdsbestek zijn om de werken die Monet in Zaandam schilderde naar het Zaans Museum te halen. "Zeer ontstemd"

"Daarmee komt de viering van 2021 in een onduidelijke en weinig kansrijke positie", schrijft voorzitter Gert Schouten in een verklaring. "Zowel over de totstandkoming als over de inhoud van dit besluit is Stichting Monet in Zaandam zeer ontstemd." Er zou niet zijn overlegd met de stichting. Lees ook: Beroemd Monet-huis te koop: "Het heeft ons heel veel goede tijden gebracht" Daarom is de voorzitter opgestapt. "De (meer dan) onfatsoenlijke behandeling van de stichting, de persoonlijke teleurstelling over dit besluit, het gebrek aan perspectief en gemiste kansen zijn de redenen hiervoor." Monetjaar onzeker

De overgebleven leden van de stichting gaan overleggen of de stichting nog door kan gaan. Dat de gemeente heeft uitgesproken het Monetjaar in 2024 te willen organiseren, betekent niet dat het dan ook echt gaat gebeuren. Er worden eerst haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage over Monet in Zaandam: