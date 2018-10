Bende probeert Stints te stelen met neppe terugroepactie

AMSTELVEEN - Criminelen hebben hun zinnen gezet op Stints. De maker van de elektrische bolderkarren, het bedrijf Stintum, waarschuwt dat er een bende actief is die zich voordoet als onderdeel van het "Stint terugroepprogramma". Dat schrijft de Brancheorganisatie Kinderopvang op haar website.

Dat terugroepprogramma bestaat helemaal niet. De bende gaat te werk door eerst langs te komen en foto's te maken van de Stint en de kilometerstand. Vervolgens zeggen ze de Stint de volgende dag op te komen halen.

Volgens de Telegraaf probeerde de bende de truc afgelopen dinsdag uit bij een kinderdagverblijf in Amstelveen. De directeur vertrouwde het niet en zette de dief klem nadat die meerdere Stints in een gehuurde vrachtwagen probeerde te laden. Er zou een 33-jarige man aangehouden zijn.

Lees ook: Buitenschoolse opvang mag stint mogelijk nog maanden niet gebruiken

Het gebruik van Stints werd verboden na het tragische ongeval in Oss, waarbij op een spoorwegovergang vier kinderen omkwamen toen een Stint werd aangereden door een trein. Volgens het ministerie bleek uit eerste onderzoeksresultaten dat er 'op zijn minst grote twijfels zijn of de verkeersveiligheid nog is te waarborgen'.

De brancheorganisatie waarschuwt om de Stint aan niemand af te geven en direct contact op te nemen met de politie en Stintum.