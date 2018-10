Deel dit artikel:













Vrachtwagenchauffeur Chris (29) op zoek naar liefde in 'Trucker Zoekt Vlam' Foto: Chris Nieuwland

WARMENHUIZEN - Dat het voor boeren lastig kan zijn om hun soulmate te vinden, wisten we al. Maar ook voor vrachtwagenchauffeurs is de zoektocht naar de liefde niet altijd even makkelijk. De 29-jarige Chris uit Warmenhuizen is er klaar mee om na een lange dag "alleen thuis te komen" en doet daarom mee aan het programma 'Trucker Zoekt Vlam'.

Een vriend van de goedlachse chauffeur grapte dat hij Chris zou opgeven. "Ik dacht 'dat doet hij nooit', maar nog geen kwartier later werd ik gebeld", zo vertelt hij aan NH Nieuws. "En toen ging de knop snel om, want ik moet toch een keer iemand ontmoeten. Ik ben nu twee jaar vrijgezel en wel weer toe aan de liefde." 'Werken om te leven'

Toen zijn vorige relatie - met de buurvrouw - uitging, begon de trucker te "leven voor het werk". "Maar nu wil ik graag werken om te leven. Ik zit veel en vaak op de wagen, maar sinds een paar maanden ben ik gas terug gaan nemen om ook meer tijd te maken voor gezelligheid." Lees ook: Deze drie Noord-Hollanders zoeken vlam in nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw Dat is ook precies waar de Warmenhuizer naar op zoek is in een vrouw: gezelligheid. "En ze moet ook lief en grappig zijn. En begrijpen dat ik een eigen bedrijf heb, dus dat ik best druk kan zijn. Daarom vind ik het ook fijn als ze haar eigen hobby's heeft en flexibel is." Samen rijden

Af en toe samen een ritje in de vrachtwagen? "Niet te vaak", lacht Chris. "Altijd gezellig als ze een keer meegaat, bijvoorbeeld als ik een uitstapje naar Zweden of Engeland maak. Maar op de vrachtwagen zit je alleen, en dat is ook het allerfijnste." Zie jij jezelf wel in de cabine kruipen bij Chris? Check dan zijn aanmeldingsvideo en reageer. 💬 Whatsapp ons!

