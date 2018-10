Eerste zege van het seizoen voor basketballers Den Helder

ROTTERDAM - De basketballers van Den Helder Suns hebben hun eerste overwinning van het seizoen geboekt. Na een gelijkopgaande strijd met Feyenoord Basketball trokken de Noord-Hollanders aan het langste eind: 74-77.

Er stond veel op het spel tijdens de wedstrijd in het Topsportcentrum Rotterdam, want beide ploegen hadden voorafgaand aan het duel nog nul punten. Na het eerste kwart, dat met 23-25 naar Den Helder Suns ging, nam Feyenoord het initiatief over. Via 37-38 resulteerde dat in een 45-40 ruststand in het voordeel van de Rotterdammers.

Die rust kwam blijkbaar als geroepen voor de ploeg van coach Peter van Noord. Al snel liepen de Noord-Hollanders via 47-48 uit naar 51-56. De wedstrijd leek vervolgens snel beslist te worden door Den Helder Suns, die met nog zeven minuten op de klok een voorsprong van negen punten hadden (58-67). Feyenoord knokte zich echter terug in de wedstrijd en kwam met nog een kleine twee minuten te spelen terug tot 69-69. Lavond Holland en Alex Laurent zorgden er in de absolute slotfase voor dat de mannen uit Den Helder toch nog met twee punten huiswaarts konden keren: 74-77.