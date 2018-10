Muiders willen monument voor bemanning bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog

MUIDEN - Guus Kroon en David van Coolwijk zijn al jaren gefascineerd door de Engelse Halifax JB.803 bommenwerper, die tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij Muiden neerstortte. Zij willen nu een monument plaatsen ter nagedachtenis van de jonge helden die hun leven gaven voor onze vrijheid.

"Je kan je bijna niet voorstellen dat deze jongens elke nacht maar weer in zo’n vliegtuig stapten, terwijl de kans dat ze niet meer terugkwamen heel groot was. Dat vraagt heel veel moed om dat te doen", vertelt Guus Kroon naar de fatale plek in het weiland loopt.

Op de vroege ochtend van 1 mei 1943 was de Halifax met zeven bemanningsleden op weg naar het Ruhrgebied, toen het door een Duitse nachtjager onderschept. Een veilige terugkeer over het Kanaal zat er niet in. Bij Muiden probeerde het tevergeefs een noodlanding te maken.

Parsons, Hannam, Shepherd en Louth sprongen met hun parachute uit het vliegtuig. Zij kwamen in het IJsselmeer terecht en verdronken. Watson en Crawford bleven aan boord van het toestel en kwamen om bij de noodlanding. Allen werden begraven op de algemene begraafplaats in Muiden. Behalve Louth, die nog altijd vermist is.

Onbekende soldaat

Er zijn aanwijzingen dat deze Louth begraven ligt in Amsterdam als 'onbekende soldaat'. "We proberen nu van de Britse regering toestemming te krijgen om het graf te openen om het DNA te vergelijken met een familielid van Louth", vertelt David van Coolwijk tegen NH Nieuws. "Als dat een match geeft, is dat een ultieme bekroning op ons werk", vult Kroon aan.

Van Coolwijk maakt een website waarop hij alles zet wat hij te weten komt over de overleden bemanningsleden. "Zodra je ook gaat zoeken naar die jongens voel je een soort verbondenheid. Je leest dingen, je hoort dingen. Het is haast alsof ze naast je staan", aldus van Coolwijk.

Monument

De Halifaxwerkgroep wil nu op de Zuidpolderweg - op de zelfde breedtegraad als de plek waar de Halifax neerstortte - een monument plaatsen ter nagedachtenis van de bemanningsleden. Het wordt een sokkel met daarop een plaquette waarop informatie staat en de namen van de zeven bemanningsleden staan. Daarboven komt een propeller van een Halifax.

Inmiddels is een vergunningsaanvraag voor het monument bij de gemeente Gooise Meren ingediend. Zodra er toestemming is, kan de werkgroep verder met het vinden van sponsoren en het monument voltooien.