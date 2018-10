Nederlandse handballers ook zonder Eijlers langs Estland

SITTARD - De Nederlandse handbalmannen zijn goed gestart aan de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Zonder Volendam-doelman Gerrie Eijlers, normaal gesproken keeper en aanvoerder van de ploeg, werd Estland simpel aan de kant gezet: 35-25.

Met Aalsmeer-speler Samir Benghanem en de in Noord-Holland geboren Jeffrey Boomhouwer en Bobby Schagen in de basis was het een veelbelovend begin van de Nederlandse ploeg. Maar nadat Oranje met 6-2 voorstond, lieten ze de Esten terugkomen tot 6-5. Daarna begon het pas écht te lopen bij de Nederlanders en na de 9-5 van Boomhouwer liep de ploeg van coach Erlingur Richardsson (foto) via 13-8 (doelpunt van doelman Bart Ravensbergen) uit naar een ruststand van 17-10.

Slordig begin tweede helft

Waar de start van de Nederlandse mannen in de eerste helft redelijk sterk was, was het begin van de tweede helft minder. In de eerste vijf minuten na rust vlogen er al vijf ballen in het doel van Ravensbergen (20-15). De overwinning voor Oranje kwam echter niet meer in gevaar. Aan de hand van topscorer Jasper Adams liep Nederland via 26-18 (doelpunt Boomhouwer) uit naar 30-20, wat het vierde doelpunt van Schagen betekende. Uiteindelijk stopte de teller bij 35-25 .

Eerste plaats

Door deze overwinning staat Oranje na de eerste speelronde op de eerste plaats in groep 4. Zondag nemen de mannen van Richardsson het op tegen Letland, terwijl er later ook nog tegen het hoger ingeschatte Slovenië wordt gespeeld. De nummers een en twee uit de groep plaatsen zich voor het EK van 2020 in Zweden, Oostenrijk en Noorwegen.