Strandshop "Twaalf" op Texel moet na 8 jaar deuren sluiten: "Heel erg jammer"

DEN HOORN - Niels Leijen en Christel Moens balen als een stekker. Na acht jaar hard werken komt er een einde aan hun droombaan. Door problemen rond de vergunningen moeten ze dit jaar definitief de deuren van hun strandshop sluiten. Nog één weekend te gaan en dan is het over en uit.

Onder toeristen maar ook lokaal zijn de twee beroemd te noemen. Hun Strandshop "Twaalf" bij Jan Ayeslag is misschien nog wel bekender. "We hebben de zaak heel eigen gemaakt. We maken zelf dingen en kopen spulletjes in Marokko", vertelt Moens. Ze heeft haar hart verpand aan de plek op het strand.

"Ik ben hier misschien nog wel meer uren dan Christel", zegt Niels, "Maar meer op het strand zelf. We verhuren ook huisjes. Daarnaast is het veel zand opruimen. Dat doe ik ook voor derden". Ondertussen is het gezellig druk in de winkel. "We hebben door de warme zomer een goed jaar gedraaid."

Rotnieuws

Vanuit alle hoeken en gaten komen er warme berichtjes richting de Strandshop. "We hoorden dat jullie moeten sluiten, wat een rotnieuws", leest Christel voor uit een echt kaartje. "Zoveel lieve knuffels en reacties die we binnen krijgen. We zullen gemist worden en dat doet ons goed."