Veel vertraging op A5 bij Hoofddorp na ongeluk op Coenplein

HOOFDDORP - Op de A5 bij Hoofddorp is in de richting van de A10 een file ontstaan. Dit komt door een ongeluk bij knooppunt Coenplein voor de verbindingsweg met de A8 richting Zaandam.

Rijkswaterstaat meldt dat er "een sliert van rode lampjes te zien is op de A5". De vertraging loopt inmiddels op tot bijna een half uur.

Het is niet bekend wat er is gebeurd. Ook is onduidelijk hoelang het knooppunt gesloten blijft.