Auto slaat meerdere keren over de kop in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een zwaar ongeluk met een personenauto iets voor zes uur vanmiddag op de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord. Een auto sloeg meerdere keren over de kop sloeg toen het even eerder een andere auto 'aantikte', melden getuigen.

De vrouw die de auto bestuurde, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens diezelfde getuigen is het slachtoffer zwaar gewond maar wel aanspreekbaar. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij en heeft verder geen letsel opgelopen. De IJdoornlaan moest voor onderzoek enige tijd worden afgesloten. 💬 Whatsapp ons!

