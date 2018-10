Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











N9 bij Callantsoog weer vrij voor verkeer na gaslek in weiland Foto: Glocalmedia Foto: Glocalmedia

CALLANTSOOG - In een weiland aan de Scheidingsvliet in Callantsoog was een gaslek ontstaan. Uit voorzorg werd het verkeer op de N9 tussen 't Zand en Julianadorp in beide richtingen tegengehouden, maar de weg is inmiddels weer vrij. Woningen in de buurt zijn tijdelijk ontruimd geweest.

Het verkeer werd lokaal omgeleid. Naast de N9 waren ook de Zuiderweg en het Jaagpad tijdelijk niet bereikbaar. Vaarverkeer over het Noordhollandsch Kanaal moest voor onbepaalde tijd het anker uitgooien, maar kan inmiddels ook weer het ruime sop kiezen. De gasleiding werd geraakt door een trekker. Doordat er een tijdje veel onduidelijk was, hebben de hulpdiensten groot opgeschaald. Netbeheerder Gasunie heeft het lek inmiddels gedicht. Ontruiming

Om het weiland is, op een paar boerderijen na, weinig bebouwing. Uit voorzorg moest wel iedereen op 50 meter afstand blijven. "Er worden voorlopig dus geen mensen meer in het gebied toegelaten." ? Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003