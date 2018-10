Bejaarde kater Tom na vijf jaar herenigd met baasje: "Dacht dat hij dood was"

ALKMAAR - Marlies Maat uit Heerhugowaard raakte vijf jaar geleden vlak na een verhuizing haar toen al oude kater Tom kwijt. Ze dacht dat hij nooit meer thuis zou komen. Afgelopen kreeg de vrouw - tegen alle verwachtingen in - een belletje van haar oude buurvrouw. "Ze hebben hem gevonden."

Dat vertelt Marlies tegen NH Nieuws. "Na mijn verhuizing van Noord-Scharwoude naar Heerhugowaard wilde ik het Tom niet aandoen om hem mee te nemen naar een nieuwe buurt, dus liet ik hem achter bij m'n zus." Die raakte hem echter na een paar weken kwijt.

Na dagenlang te hebben gezocht in de buurt, was er geen spoor te bekennen van Tom. "Hij was weg, waarschijnlijk overreden door een auto", dacht Marlies.

Zoektocht naar eigenaar

Maar niets bleek minder waar. De dierenopvang in Alkmaar vond afgelopen week een sterk vermagerde kat in de buurt van de stad. Na een lange zoektocht kwamen ze uit bij het oude adres van Tom. "Inmiddels woonden daar andere mensen, maar die konden de oude eigenaren van het huis niet meer achterhalen", aldus een verzorgster.

De oude buurvrouw van Marlies herkende Tom wel meteen en ondernam gelijk actie. "'Wat? Hebben ze Tom gevonden?', dacht ik toen ik het belletje van de buurvrouw kreeg", vertelt de Heerhugowaardse, die ervan uit ging dat Tom allang niet meer leefde. En dat is niet gek, want de kater is inmiddels bijna twintig jaar oud.

Slechte vacht

Maar toen ze op de opvang verscheen, bleek daar echt Tom in een hokje te zitten. "Hij zag er heel dun uit - toen wij hem hadden was hij heel dik - en had een hele slechte vacht, maar het was hem echt. Heel bijzonder dat het beestje na vijf jaar, en op die leeftijd nog terug kon komen", vertelt een opgelaten Marlies.

Inmiddels is hij thuis en ligt hij veel te slapen in zijn mandje. "Het is even wennen voor hem, maar ik hoop dat hij nog eventjes bij ons is."