Provinciale weg N201 dit weekend vanwege onderhoud deels afgesloten

HILVERSUM - De provinciale weg N201 is komend weekend vanwege onderhoudswerkzaamheden afgesloten tussen de op-en afritten van de A2. Automobilisten van en naar Hilversum zullen daardoor moeten omrijden.

Er is veel spoorvorming op het traject, waardoor er over een afstand van honderd meter nieuw asfalt moet worden aangebracht. Dat meldt de provincie Utrecht. Daarvoor moet echter wel de hele weg worden afgesloten.

De weg wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.00 uur afgesloten en gaat maandagochtend om 05.00 uur weer open. Het verkeer in de richting van Vinkeveen en Utrecht wordt omgeleid via de A2 richting Amsterdam en kan keren bij afslag Abcoude. De omleidingsroute wordt aangegeven op gele borden.

Het fietspad blijft beschikbaar voor fietsers en de hulpdiensten. Ook de bussen gebruiken deze route voor de gewone dienstregeling, zij het met kleinere bussen. Er staan verkeersregeleraars die het in goede banen leiden.