Texel gaat gezondheid jongeren onderzoeken

TEXEL - De gemeente Texel gaat onderzoek naar de gezondheid van jongeren van 15 en 16 jaar. Doel van het onderzoek is met de verzamelde gegevens een plan van aanpak te maken om hun leefgewoonten te verbeteren.

Dat doet de gemeente aan de hand van een vragenlijst die moeten worden ingevuld door de jongeren, hun ouders, verenigingen en lokale organisaties. De vragen gaan over hun omgeving, welzijn en vrijtijdsbestedingen.

Wethouder Sander Knippenberg: "Als gemeente willen we een plek zijn waar jongeren zich prettig voelen. Daarom hoop ik dat zo veel mogelijk 15- en 16-jarigen meedoen, zodat we echt iets voor hen kunnen betekenen."

Alle jongeren van 15 en 16 jaar krijgen een uitnodiging voor een digitale vragenlijst. Het is volgens de gemeente belangrijk dat er zoveel mogelijk jongeren meedoen, zodat het onderzoek betrouwbaar is. "Zo kan de gemeente beter aansluiten op de behoeften van de jongeren", valt te lezen in een persbericht.