Vluchtende inbrekers na achtervolging op snelweg in kladden gegrepen Foto: Politie

HILVERSUM - In een poging om de politie af te schudden, scheurden dinsdagavond twee mannen die probeerden in te breken in een huis in Hilversum met hoge snelheid de A1 op. Hun vluchtpoging kwam bij Blaricum echter al ten einde.

De twee Utrechters van 21 en 32 jaar waren van plan om een kozijn open te breken van een huis aan de Baerbergen in Hilversum. Terwijl de een op de uitkijk stond, zat de ander aan het kozijn te rommelen. De politie zag dat en hield ze in de gaten. Blijkbaar werden ze door iemand betrapt, want ineens renden ze weg. De inbrekers stapten in een auto die vlakbij stond geparkeerd en stoven ervandoor. De politie achtervolgden ze over de A1 en naar de Rijksstraatweg in Blaricum. Daar sprongen de mannen uit de auto. Al snel hield de politie ze aan. Ze zitten nog vast en worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.